La squadra di Italiano resta in scia al Milan, batte il Venezia 3-0 al Dall'Ara, mantiene l'imbattibilità casalinga e riscatta la sconfitta di Champions. Parte forte il Bologna che va in vantaggio cun un rigore di Ndoye da lui stesso procurato e trasformato. Il Venezia non reagisce e nella ripresa ancora un rigore, realizzato da Orsolini, porta il Bologna avanti di 2. Dopo 3' la doppietta di Ndoye (assist di Orsolini) chiude definitivamente i giochi

