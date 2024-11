Si affrontano l’unica squadra a non avere ancora trovato la rete di testa in questo campionato (zero, il Como) e quella, invece, che ne ha incassati di più in percentuale con questo fondamentale nel torneo in corso: il Monza, con il 38%, ovvero sei (altro record negativo in termini assoluti al pari del Torino) sulle 16 marcature subite in totale.