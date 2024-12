Si chiude la 15^ giornata con la sfida all'U-Power Stadium. Nesta cerca la prima vittoria in casa con Maldini e Caprari alle spalle di Djuric. Niente tridente, ma la coppia d'attacco Lucca-Thauvin per Runjaic. Proprio Lucca sblocca subito il match di testa al 5' e si vede annullare il raddoppio per fuorigioco. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45