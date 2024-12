Introduzione

Contro la Lazio ha mandato in gol due compagni ma non c'è stata festa per Charpentier che ha chiuso anzitempo la propria stagione. Rottura del tendine d'Achille per l'attaccante di Pecchia. In vista della 15^ giornata di campionato Ranieri deve analizzare la situazione di Hummels e quella di Cristante. Il difensore ex Dortmund dovrebbe essere stato vittima di un affaticamento muscolare che potrebbe permettergli di recuperare per tempo. Cristante invece ha avuto un problema alla caviglia. Niente Napoli per Rovella che è uno dei quattro giocatori squalificati. Ecco la situazione squadra per squadra tra indisponibili, recuperabili e giocatori in dubbio