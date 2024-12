L'Atalanta ospita l'Empoli per riprendersi la vetta della classifica. Gasperini punta sul tridente offensivo De Ketelaere-Retegui-Lookman, con Pasalic in mezzo al campo e in difesa Djimsiti al centro. D'Aversa schiera Henderson da trequartista per supportare Esposito e Colombo in attacco. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD