Dopo ben 43 giorni, la Juventus torna a vincere in Serie A. I bianconeri battono nel match della domenica sera per 2-1 il Monza. Succede tutto nel primo tempo: al 14' la sblocca McKennie. La squadra di Nesta non molla e pareggia al 22' con il sinistro di Birindelli (prima rete in Serie A). A regalare i 3 punti alla Juve al 39' è Nico Gonzalez

PAGELLE - CLASSIFICA