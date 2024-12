Probabili formazioni di Lecce-Lazio

L'anticipo del sabato sera mette di fronte Lecce e Lazio. Giampaolo recupera qualche pedina dall'infermeria ma è pronto a confermare l'11 che ha battuto il Monza, con Berisha a centrocampo. Baroni ritrova Castellanos dopo la squalifica. Il match sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La 17^ giornata di Serie A prosegue sabato sera con la sfida tra Lecce e Lazio.Il match, in programma alle ore 20.45, sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

La probabile formazione del Lecce Reduce dalla vittoria contro il Monza, la squadra salentina sembra aver cambiato volto con l'arrivo di Giampaolo in panchina. Per il match contro i biancocelesti, l'allenatore ritroverà a disposizione Bonifazi e Pierret, con il difensore che potrebbe trovare posto al fianco di Baschirotto vista la lunga assenza di Gaspar. Favorito, però, al momento resta Jean, con Dorgu che giocherà ancora nel ruolo di terzino. L'intenzione è confermare anche negli altri reparti gli stessi uomini che hanno battuto i brianzoli: in mezzo al campo ci sarà Berisha, in avanti il tridente Pierotti-Krstovic-Tete Morente.



LECCE (4-3-3) la probabile formazione: Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Berisha, Rafia; Pierotti, Krstovic, Tete Morente. All. Giampaolo