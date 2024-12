Out Ndoye dopo la distorsione alla caviglia contro la Fiorentina: chi lo sostituisce sulla trequarti è Ferguson, che affianca Dominguez e Odgaard alle spalle di Castro. Importante il recupero in difesa di Miranda, che a sinistra vince la concorrenza di Lykogiannis. Sull'altra fascia Holm e non De Silvestri, che va in panchina come il ritrovato Orsolini. In porta c'è Ravaglia