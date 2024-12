Al Penzo va in scena un importante scontro salvezza: si affrontano Venezia e Cagliari. Un solo cambio (forzato) per Di Francesco rispetto all'undici iniziale che ha ben fatto con la Juve: c'è Altare per l'infortunato Svoboda. Nicola schiera un 4-4-2 con Gaetano e Piccoli in attacco. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 15