Juventus, aumenta la fiducia per Kolo Muani

Le prossime ore saranno cruciali per la trattativa tra Juventus e Psg che riguarda Kolo Muani. I bianconeri sono convinti di aver fatto tutto il possibile per convincere il giocatore e la fiducia nelle ultime ore è aumentata. Ora la palla passa a Kolo Muani (su cui ci sono anche Milan, Dortund, Tottenham, Man Utd e nelle ultime ore anche Arsenal, dopo il ko di Gabriel Jesus): l'attaccante prenderà la sua decisione entro mercoledì 15 gennaio. La formula dell’operazione non è mai stata un problema tra i due club, dato che con il Psg c’è intesa sul prestito secco. La Juventus aspetta dunque di avere il via libera da parte del giocatore, su cui ci sono diversi club .