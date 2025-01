Ennesimo pareggio per la Juventus che non riesce a gestire il vantaggio contro l'Atalanta e impatta 1-1 un match molto bloccato nel primo tempo ma entusiasante nella ripresa. Kalulu prima colpisce un palo e poi porta avanti i bianconeri. L'Atalanta non ci sta e Gasperini si gioca la carta Retegui. L'attaccante della Nazionale alla prima occasione trova il pari su suggerimento di Bellanova. L'Atalanta aggancia l'Inter a 43 punti

