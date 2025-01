Ancora una vittoria in rimonta per il Milan, che stavolta vale il primo successo in campionato per Conceiçao. A Como, nel recupero della 19^ giornata, i rossoneri vanno sotto nella ripresa (gol di Diao, nuovo acquisto della squadra di Fabregas) ma la ribaltano in 5': pareggia Theo, la decide Leao. Due note negative per Conceiçao: Morata, diffidato, è stato ammonito e salterà la Juve; Pulisic e Thiaw fuori per problemi muscolari

