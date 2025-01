Le pagelle di Como-Milan 1-2

Hernandez e Leao ribaltano il Como che era passato in vantaggio con Diao. Al Sinigaglia il recupero della 19^ giornata (gara rinviata per l’impegno del Milan in Supercoppa) finisce 1-2. I migliori, i peggiori e tutti i voti del match nelle pagelle di Stefano Borghi

CRONACA E HIGHLIGHTS