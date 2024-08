Fabregas cerca i primi punti in Serie A e ci prova riconfermando la coppia Cutrone-Belotti in avanti e dando una chance all'ex Dossena in difesa. I padroni di casa, dopo il pareggio con la Roma, ritrovano Mina in difesa e si affidano ancora al gigante Piccoli e al piccolo Luvumbo. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30