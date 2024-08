Dopo il successo netto sul Como nella prima giornata, la Juventus vuole imprimere già un certo ritmo al campionato e affronta una trasferta non semplice come quella di Verona. Thiago Motta schiera il giovane Savona e manda in campo Fagioli e non Douglas Luiz. Zanetti ripropone Mosquera come terminale offensivo. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45