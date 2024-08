Cerca di imprimere un ritmo forsennato al campionato la Juve di Thiago Motta che vince ancora per 3-0: dopo il Como anche il Verona viene sconfitto dai bianconeri. Nel primo tempo, la Juve fatica a carburare ma passa in vantaggio con Vlahovic. Prima dello scadere arriva il raddoppio del giovane Savona. Nella ripresa Mbangula si guadagna un rigore che Vlahovic trasforma per la doppietta e per il 3-0 finale

