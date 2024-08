La Juventus passa a Verona ed è l'unica squadra a punteggio pieno in Serie A dopo due giornate. Grande doppietta per Vlahovic, ma brilla tutto l'attacco bianconero. Ottimo l'esordio da titolare per Savona. Delude un po' tutto il Verona. I voti di tutti i protagonisti del match a cura di Andrea Marinozzi

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA