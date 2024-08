Pareggio in Sardegna tra Cagliari e Como. Primo tempo equilibrato e intenso sbloccato da un colpo di testa di Piccoli su assist di Luperto, inseritosi perfettamente dalle retrovie. All'inizio della ripresa il Como reagisce con Cutrone, bravo a insaccare in spaccata una sponda dell'ex Dossena. Nel finale Reina pasticcia su un tiro di Lapadula, ma si salva sulla linea. Cerri spreca invece da pochi passi. Esordio positivo dalla panchina per Perrone, Paz e Sergi Roberto

