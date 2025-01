Le probabili formazioni di Monza–Fiorentina

L'ex Palladino torna a Monza nella gara che chiude la 20^ giornata. Bocchetti ritrova Pablo Marì al centro della difesa e dovrebbe puntare su Djuric in attacco, con Maldini sulla trequarti preferito a Ciurria. La Fiorentina dovrebbe tornare a 4 in difesa, con Gosens a sinistra e il ritorno di Colpani (altro ex della gara) alle spalle di Kean. Monza-Fiorentina è questa sera, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW , alle 20.45

Per un D'Ambrosio fermo per squalifica c'è un Pablo Marì che torna dopo aver scontato il suo turno, riprendendosi il suo posto da titolare al centro della difesa. A centrocampo Sensi è in vantaggio su Bianco, per una mediana che dovrebbe essere identica a quella vista contro il Cagliari. In attacco invece potrebbe cambiare tutto: Maldini dovrebbe essere preferito a Ciurria sulla trequarti mentre Djuric è favorito per il ruolo di centravanti, con Mota che partirebbe dalla panchina



MONZA (3-4-2-1), probabile formazione: Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Sensi, Pedro Pereira; Maldini, Caprari; Djuric. All. Bocchetti