Dopo il successo per 3-0 di giovedì a Firenze, la Fiorentina potrebbe vincere entrambi i match stagionali di campionato contro l’Inter per la prima volta dal 2015/16 (4-1 al Meazza e 2-1 al Franchi in quel caso), mentre potrebbe riuscirci senza subire gol in entrambe le sfide solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2014/15 (3-0 in casa all’andata e 1-0 in trasferta al ritorno).