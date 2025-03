Rischiano i nerazzurri, che ribaltano lo 0-2 con l'ultima in classifica e si portano provvisoriamente a +4 sul Napoli (in campo domenica contro la Fiorentina). In avvio pericoloso Arnautovic e gol annullato dal Var a Lautaro, poi il Monza segna due volte: la sblocca Birindelli (assist di tacco di Mota) e magia dell'ex Keita. Accorcia Arnautovic di testa prima dell'intervallo, pareggia Calhanoglu dalla distanza. E l'autorete di Kyriakopoulos completa la rimonta. Thuram spreca sul palo il 4-2

