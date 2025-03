Le pagelle di Inter-Monza 3-2

Partita sofferta a San Siro, intramezzata da tanti colpi di scena. Dal 2-0 iniziale del Monza, l'Inter è riuscita a ribaltare la partita e a vincerla per 3-2. Il migliore in campo è Calhanoglu, con lo stesso voto dell'ex di questa partita Keita Baldé. Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Andrea Marinozzi

INTER-MONZA 3-2: GOL E HIGHLIGHTS