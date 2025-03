Termina 2-2 il match del "Tardini" tra Parma e Torino. I granata sono riusciti a passare in vantaggio al 19' con Adams. Nella ripresa si scatena Pellegrino, entrato in campo al 55': primo gol dopo appena 5 minuti che porta in parità il risultato, il secondo all'82' che fissa il finale sul 2-2 dopo la rete di Adams che aveva permesso ai granata di passare nuovamente in vantaggio al 72'

CLASSIFICA - PAGELLE