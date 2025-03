Il Bologna ottiene la terza vittoria di fila e mette pressione alla Lazio in classifica, mentre il Verona non riesce ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Apre le marcature in chiusura di primo tempo Odgaard con il mancino, poi nella ripresa (dopo il rosso a Valentini) arriva il raddoppio di Cambiaghi su un'indecisione di Montipò. Mosquera accorcia le distanze per l'Hellas, ma non basta: vincono gli emiliani 2-1

