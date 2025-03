Il Milan continua a inseguire l'Europa e lo fa al termine di una partita complicata contro il Como, vinta in rimonta 2-1. Meglio la squadra di Fabregas nel primo tempo con il vantaggio di Da Cunha al 33'. A inizio ripresa doppietta cancellata a Da Cunha (fuorigioco) e immediato pari di Pulisic in diagonale. Reijnders prima colpisce la traversa e poi segna il 2-1 su assist di Abraham. Esordio per Alli con cartellino rosso

