Le pagelle di Milan-Como 2-1

Arriva una vittoria in rimonta per il Milan contro il Como. Successo prezioso per un piazzamento europeo in vista della prossima stagione. I migliori sono gli uomini gol: Pulisic, autore del pareggio alla rete di Da Cunha, migliore in campo in assoluto, e Reijnders che ha sfruttato l'ottimo ingresso di Abraham anche lui fra i più positivi. Nel Como rosso per Alli tornato in campo dopo due anni. Le pagelle di Maurizio Compagnoni

MILAN-COMO LIVE