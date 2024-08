Pazza rimonta nel recupero della squadra di Conte, che ribalta 2-1 il Parma e festeggia la seconda vittoria di fila. Doppio legno in avvio degli emiliani con Kowalski e Bonny, che la sblocca al 19' su rigore. Debutto azzurro nella ripresa per Lukaku, traversa di Buongiorno. Nel finale rosso a Suzuki e cambi terminati dal Parma: tocca a Delprato in porta. Al 92' pareggia proprio Lukaku, la decide Anguissa quattro minuti dopo. E Meret salva su Almqvist al 105'

