Il Milan torna a fare punti in campionato ma ottiene 'solo' un pareggio sul campo della Lazio dopo essere passato in vantaggio con Pavlovic all'8'. La squadra di Baroni risponde tra il 62' e il 66' con le reti di Castellanos e Dia. Nella ripresa Fonseca inserisce Theo, Leao e Abraham e i tre confezionano il gol del pari segnato dal portoghese. Durante il cooling break proprio Leao e Theo restano in disparte rispetto alla squadra avvicinandosi a Fonseca e compagni solo in un secondo momento

PAGELLE