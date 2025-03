Dopo il gol contro il Monza nell’ultimo turno, Ange-Yoan Bonny potrebbe andare a segno per due partite di fila in Serie A per la seconda volta in carriera, dopo esserci riuscito tra agosto e settembre scorsi contro Napoli e Udinese. Il francese (21 anni e 157 giorni al momento del match) ha già segnato sei gol in questo campionato e potrebbe diventare il quarto più giovane giocatore straniero a superare questa soglia in una singola stagione di massima serie con il Parma dopo Dejan Kulusevski (20 anni e 67 giorni), Adriano (20 anni e 294 giorni) e Ishak Belfodil (21 anni e 8 giorni)