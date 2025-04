Diverse novità negli ospiti. In porta c'è Mandas invece di Provedel, a centrocampo viene scelto Belahyane per sostituire lo squalificato Guendouzi e in attacco occasione importante per Tchaouna e Dele-Bashiru, panchina per Isaksen e Pedro. Il centravanti è Dia, in difesa Gigot, Lazzari e torna Nuno Tavares dopo l'infortunio