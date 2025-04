Il Lecce ha vinto entrambe le gare al Via del Mare contro il Venezia in Serie A: il 30 marzo 2002 e il 28 novembre 1999 (sempre per 2-1). In più, tra Serie A e Serie B (inclusi playoff) i salentini sono rimasti imbattuti in 12 delle 14 partite casalinghe contro i lagunari (7 vittorie, 5 pareggi), perdendo infatti solo i primi due confronti interni (tra il 1930 e il 1931 nel campionato cadetto).