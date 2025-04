Retegui apre la partita dopo appena tre minuti sul cross di Bellanova, Pasalic raddoppia al 21' su cross dello stesso Retegui. Dopo tre ko di fila l'Atalanta torna a vincere e conferma il terzo posto in classifica, davanti alla Juve quarta e proprio al Bologna, ora quinto. Da segnalare anche l'infortunio per Kolasinac a fine primo tempo. Prima vittoria in casa del 2025 in campionato

