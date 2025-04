La Fiorentina rallenta nella sua rincorsa verso un piazzamento Champions e dopo le fatiche di Conference impatta in casa con il Parma 0-0. Punto prezioso per la squadra di Chivu che nel primo tempo si rende pericolosa con Bernabé e Keita. Nella ripresa meglio la formazione di Palladino che sfiora il vantaggio con Kean. Gol annullato per giusto furiogioco a Richardson. Finisce in parità

