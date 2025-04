Un gol per parte nel derby all'Olimpico, pareggio che mantiene entrambe le squadre in corsa per la Champions. In avvio strepitoso Svilar, che salva su Romagnoli da pochi passi e poi su Isaksen. A inizio ripresa il vantaggio lo firma Romagnoli di testa su assist di Luca Pellegrini. Applausi per Mandas su Mancini, Zaccagni sfiora vicino al raddoppio ma Soulé s'inventa il pareggio. Ancora super Svilar su Dia. Giallorossi in serie utile da 16 turni di campionato

PAGELLE - CLASSIFICA