Il Parma ha realizzato cinque reti nelle ultime tre trasferte contro la Fiorentina in Serie A, una in meno di quelle messe a segno nelle precedenti otto di campionato con la viola al Franchi (sei appunto); in aggiunta, dopo il pareggio per 3-3 maturato nell’ultima sfida esterna nel torneo, il Parma potrebbe segnare almeno due reti per due trasferte di fila contro la Fiorentina per la prima volta in Serie A.