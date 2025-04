L’Atalanta ha perso tutte le ultime tre partite di campionato senza trovare la via del gol e non ha mai subito quattro sconfitte consecutive nell’era Gasperini nel torneo. In generale, i bergamaschi non registrano almeno quattro ko di fila nella competizione dal periodo tra dicembre 2015 e gennaio 2016 (con Edoardo Reja in panchina), mentre non perdono così tanti match di seguito senza riuscire a segnare da settembre-ottobre 2014 (Stefano Colantuono come allenatore).