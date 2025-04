Nelle ultime 15 sfide tra Genoa e Lazio in Serie A, solo quattro volte una delle due squadre non ha trovato la via gol, anche se tre di queste risalgono alle ultime tre gare (una volta i capitolini e due i liguri); infatti il Grifone non ha trovato la rete nelle ultime due sfide contro i biancocelesti e non è mai rimasto a secco per tre match di fila contro di loro nel torneo.