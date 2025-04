La partita tra Genoa e Lazio è stata sospesa per 5 minuti a causa del lancio dei fumogeni da parte dei tifosi rossoblù della gradinata Nord che erano entrati allo stadio per protesta al 15'. Un fumogeno ha colpito Mandas alla schiena che per alcuni istanti è rimasto a terra dolorante, poi il gioco è ripreso regolarmente

GENOA-LAZIO LIVE