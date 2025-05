Finisce in parità lo scontro diretto per la Champions: bianconeri al 4° posto insieme a Roma e Lazio, rossoblù a -1 in 7^ posizione. Al 9' il vantaggio lo firma Thuram, che supera dalla distanza il colpevole Skorupski. Proteste rossoblù alla mezz'ora per il contatto in area tra Freuler e McKennie. Annullati per fuorigioco i gol di Gonzalez e Cambiaso, regolare quello di Freuler. Nel finale chance per Alberto Costa e Ferguson

