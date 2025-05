Tutto facile per l'Atalanta che supera il Monza, ora aritmeticamente retrocesso in Serie B. De Ketelaere torna al gol che in campionato mancava da dicembre 2024, poi fa il bis, tutto nel primo tempo. A inizio ripresa Lookman chiude la partita con la rete dello 0-3. Poker finale di Brescianini e doppio assist per Retegui. Gasp conquista punti importanti in zona Champions (3° posto confermato a quota 68). Hien diffidato e ammonito: salterà la Roma

