Successo in trasferta per i ragazzi di Baroni che si portano a 63 punti, in piena lotta per la Champions. Decide la rete dopo meno di un minuto di Dia che sfrutta il buco di Viti e trova il gol da tre punti. Lo stesso difensore dell'Empoli segna nella ripresa ma in offside. Alla fine vince la Lazio 1-0, un rosso a testa per Colombo e Hysaj (entrambi per doppio giallo)

