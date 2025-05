Salvezza aritmetica rimandata per la squadra di Nicola, che cade all'Unipol Domus contro i bianconeri dalla vittoria ritrovata dopo due mesi. Piccoli ci prova in avvio e al 26' non trova il vantaggio. Lo punisce Zarraga, che un minuto dopo riceve da Rui Modesto favorito dall'errore di Luperto. Pareggia Zortea servito da Makoumbou. Dopo l'intervallo chance per Luvumbo e ancora Zarraga, ma a deciderla è Kristensen

PAGELLE - CLASSIFICA