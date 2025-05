Il Como non ha subito gol nelle ultime tre partite giocate in Serie A e potrebbe raggiungere quota quattro clean sheet consecutive per la prima volta nella competizione dal periodo tra ottobre e novembre 1986, con Emiliano Mondonico in panchina (quattro in quel caso). Inoltre i lariani non hanno mai vinto quattro gare di fila mantenendo sempre la rete inviolata nel massimo campionato (fermi a tre).