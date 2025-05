Problemi, a causa della vasta affluenza, per l'ingresso dei tifosi del Napoli nel settore ospiti: circa 3 mila sostenitori azzurri sono presenti al Via del Mare, alcuni dei quali senza biglietto. Al momento, comunque, non si registrano feriti. La Questura ha annullato nei giorni scorsi circa 700 biglietti che erano stati acquistati da cittadini residenti nella regione Campania in settori diversi da quello degli ospiti, in violazione delle disposizioni emanate dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.