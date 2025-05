L’Empoli non vince una partita di campionato dall’8 dicembre contro l’Hellas Verona: 19 gare di fila senza vittorie (6 pareggi, 13 sconfitte) rappresenta già la striscia negativa record per il club toscano in Serie A; in particolare, i toscani non battono una squadra che li precede in classifica dall’ultima giornata dello scorso torneo (2-1 sulla Roma).