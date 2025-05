Dovrà attendere il Parma per festegggiare la salvezza. La squadra di Chivu non riesce a battere il Como, perde al Tardini 1-0 ma non demerita. Match equilibrato per la prima mezz'ora, poi una occasione per parte: Kempf vicino al gol di testa e Pellegrino spreca da pochi passi. Nella ripresa, il Parma ha una grossa chance ancora con Pellegrino che colpisce la traversa. Fabregas fa entrare Strefezza che sblocca in contropiede. Nel recupero Man ha la palla dell'1-1 ma manda alto da pochi passi

CLASSIFICA - PAGELLE