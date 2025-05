L’Atalanta ha colpito 18 legni in questa Serie A e nessuna squadra ne conta di più nel torneo in corso (18 anche per l’Inter), subito dietro la Roma con 16 (al pari del Cagliari); nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2005/06) i bergamaschi non ne hanno mai collezionati di più in una singola stagione del massimo campionato: 18 anche nel 2021/22.