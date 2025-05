Al Penzo in palio punti importanti per l'Europa e per la lotta salvezza. Di Francesco si affida ancora a Yeboah in attacco, inserendo Oristanio sulla trequarti. Sulla sinistra torna Ellertsson titolare. Nella Fiorentina, Zaniolo è squalificato e Kean non convocato: sorpresa Gudmundsson, neanche in panchina, in attacco c'è Beltran, con Richardson e Ndour alle spalle. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 18.30