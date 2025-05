Hellas Verona e Lecce sono le due squadre che in percentuale centrano meno la porta avversaria (37% per i gialloblù e 36% per i giallorossi) in questa Serie A; i giallorossi sono anche la formazione con la peggior percentuale realizzativa nel campionato in corso – 5.7% per i salentini, 8.6% per i veneti.