Chiude con una sconfitta interna il suo campionato l'Atalanta ormai certa del terzo posto e della qualificazione in Champions. Il Parma vince in rimonta e blinda la sua salvezza. Partenza forte dei padroni di casa che in 1' tra il 32' e il 33' segnano due volte con Maldini. La squadra di Chivu reagisce nella ripresa e segnano in sequenza Hainaut e Ondrejka. Nel recupero lo stesso Ondrejka regala la vittoria ai suoi

SERIE A: I RISULTATI - CLASSIFICA E VERDETTI